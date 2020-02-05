شباب ليفربول يحيون مسيرة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي بعبور شروسبوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القاد سعيد:

حقق فريق ليفربول للشباب فوزاً ثميناً على فريق شروسبوري بهدف نظيف في مباراة الإعادة في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

يورجن كلوب أسند مهمة إدارة المباراة لمدرب فريق الشباب نيل كريتشلي الذي قاد فريقه الشاب للفوز بهدف عكسي سجله مدافع الضيوف في مرماه.

ويلعب ليفربول مع تشيلسي في الجولة المقبلة بكأس الاتحاد الإنجليزي (ثمن النهائي)، أملاً في مواصلة الرحلة في المسابقة العريقة.

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ملخص المباراة

لم يشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة، حيث تراجع الضيوف ودافعوا بعشرة لاعبين خلف الكرة، بينما سيطر شباب ليفربول على المباراة تماماً لكن دون محاولات خطيرة على مرمى شروسبوري.

وسجل الفريق الضيف هدفاً في الدقيقة 59، لكن تقنية الفيديو كان لها رأياً أخر وأحبطت الاحتفالات الزرقاء في أنفيلد بإلغاء الهدف وإعادة التعادل السلبي للسيطرة على اللقاء.

وتكفل رو شون وليامز مدافع شروسبوري بتسجيل هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 75 عن طريق الخطأ في مرماه بعد كرة في عمق الدفاع حولها اللاعب برأسية لتسكن شباك فريقه.