مصدر: الزمالك يريد حل أزمة بوطيب وديًا.. واللاعب أنذر ناديه رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن إدارة ناديه تلقت إنذارًا رسميًا من جانب المحامي الأجنبي للاعب خالد بوطيب بشأن مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن إدارة الزمالك ستقوم بتحويل مبلغ 353 ألف يورو للاعب في أقرب وقت ممكن.

Advertisements

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي الزمالك ترغب في حل الأزمة مع خالد بوطيب بصورة ودية في الفترة الحالية، لمنع تقدمه بشكوى ضد القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد صرح صباح اليوم، الثلاثاء، بأن ناديه قد قام بفسخ التعاقد مع بوطيب لامتناعه عن التواجد في التدريبات.

الجدير بالذكر أن خالد بوطيب انتقل إلى صفوف الزمالك في شهر يناير 2019 قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي.