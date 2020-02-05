الجونة تُعلن موقفها النهائي من انتقال شريف إكرامي لصفوفها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال نادر شوقي، مدير الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، إنهم لن يكونوا الخطوة المقبلة لحارس مرمى الأهلي شريف إكرامي.

شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، سبق وأعلن نيته الرحيل عن القلعة الحمراء ورفع الحرج عن مجلس الإدارة، لافتًا إلى أنه اتخذ هذا القرار من أجل المشاركة بعدما ظل على مقاعد البدلاء في آخر موسمين.

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شوقي، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج نمبر وان بفضائية النهار مساء اليوم الثلاثاء:"شريف إكرامي غالي علينا شخصيًا وماليًا ولكنه لن ينضم لصفوفنا".

وتطرق شوقي للحديث عن مستقبل رمضان صبحي، الذي يتولى إدارة أعماله:"أعتقد أن إدارة نادي هيدرسفيلد لن تتسرع في أمر بيعه، نظرًا لما يقدمه مع الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي".

واختتم: "مستقبل رمضان صبحي سيكون مسؤولية نادي هيدرسفيلد فقط، واللاعب سيكون له حرية الاختيار في النهاية".