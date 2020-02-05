اتحاد الكرة يُعلن حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، حكام مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود.

وتقام مواجهة الزمالك وحرس الحدود، مساء الأربعاء، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام اسناد مهمة إدارة المباراة بين الزمالك وحرس الحدود، إلى محمد يوسف ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد وعمرو عايد حكما رابعا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.