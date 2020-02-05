برشلونة تشتعل.. ميسي يفتح النار على أبيدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم تنل التصريحات التي أدلى بها إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إعجاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، بعدما أكد زميله السابق أن بعض اللاعبين لم يتدربوا بجدية مع المدرب الإسباني السابق إرنستو فالفيردي.

وصرح أبيدال في مقابلة أجراها مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، الثلاثاء: "لم يكن العديد من اللاعبين راضين على فالفيردي وبعضهم لم يتدرب بجدية، كانت هناك أيضا مشاكل داخلية رغم أن علاقة غرفة الملابس بالمدرب جيدة".

وواصل النجم الفرنسي السابق كشف كواليس إقالة فالفيردي قائلا: "صحيح أن العلاقة كانت جيدة بين المدرب وغرفة الملابس، لكن هناك أشياء يمكنني أن أدركها بصفتي لاعب سابق، أخبرت النادي بما كنت أعتقد وكان يجب اتخاذ قرار".

وسرعان ما رد ميسي بقوة في رسالة نشرها عبر حسابه في "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، ولكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقراراته".

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وأضاف: "اللاعبون يهتمون بما يحدث في الملعب، ونحن أول من يعترف بأخطائنا عندما لم نكن على ما يرام".

وتابع: "يجب أن يتحمل المسؤولون عن مجال الإدارة الرياضية مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون القرارات التي يتخذونها".

وأتم قائد برشلونة قائلا: "أخيرًا، أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين، يجب أن نعطي أسماء لأننا سنصبح متسخين، وسيدعم ذلك الأشياء غير الصحيحة التي تُشاع".

يذكر أن برشلونة أقال فالفيردي من تدريب برشلونة في يناير الماضي بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد، قبل تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للبارسا، وهو الذي قاد الفريق الكتالوني في خمس مباريات حتى الآن.