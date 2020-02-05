رمضان صبحي يوضح حقيقة تجدد إصابته

نفى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهائيا ما تردد بشأن تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية. وأوضح رمضان صبحي أنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز. الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز. وأشار لاعب وسط الفريق إلى أن كل ما أشيع عن تجدد إصابته أمر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري. ما أشيع عن تجدد إصابته أمر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

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