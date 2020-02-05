نفى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهائيا ما تردد بشأن تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.
وأوضح رمضان صبحي أنه مستمر في تنفيذ المرحلةالأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز.
وأشار لاعب وسط الفريق إلى أن كلما أشيع عن تجدد إصابته أمر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يوضح حقيقة تجدد إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.