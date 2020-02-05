ليفربول يتأهل لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي عقبة شروزبري تاون

تأهل ليفربول إلى دور الـ16 عقب الفوز على نظيره شروزبري تاون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في المباراة

المعادة بدور الـ32 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول رو شاون ويليامز مدافع شروزبري "هدف عكسي"، في الدقيقة 75 بالخطأ في مرماه بعد

رأسية.

دخل الريدز المباراة بقيادة نيل كريتشلي المدير الفني لفريق ليفربول للشباب المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: كيلهير.

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الدفاع: ويليامز – هوفر – فان دين بيرج - لويس.

الوسط : شيريفيا – كلاركسون – كاين.

الهجوم : إيليوت – جونز – ميلر.