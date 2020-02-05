محمد يوسف حكما للزمالك والحدود فى الدورى الممتاز

اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود الاربعاء فى الدورى الممتاز ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد وعمرو عايد حكما رابعا. الحدود الاربعاء فى الدورى الممتاز ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد وعمرو عايد حكما رابعا. يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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