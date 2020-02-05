بعد زيارته لـ معرض الكتاب.. تريزيجيه يتصدر اهتمامات قراء السوشيال ميديا

تصدر اللاعب محمود حسن تريزيجية، نجم منتخب مصر وآستون فيلا الإنجليزي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات القليلة الماضية، عقب زيارته صباح اليوم لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.

والتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، بنجم منتخب مصر ونادى آستون فيلا الإنجليزى الكابتن

محمود تريزيجيه، أحد سفراء معرض القاهرة الدولى للكتاب، وسط حضور جماهيرى كبير من زوار المعرض بقاعة السينما، الذي أداره نجم الإعلام الرياضى إبراهيم فايق.

وأعرب اللاعب محمود تريزيجيه، عن سعادته بتواجده وسط هذا الحشد الكبير من جمهور معرض القاهرة

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الدولى للكتاب، مشيرًا إلى أنه كان لاعبًا مغمورَا يمارس رياضة كرة القدم فى الشارع، ولكن مع العزيمة والإصرار يستطيع أى شخص أن يحقق النجاح.

وجاء ذلك خلال ندوة اللاعب تريزيجيه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الختامي للدورة الـ51، حيث حلَّ تريزيجيه سفيرًا للمعرض ضمن مبادرة سفراء المعرض.

وفى نهاية اللقاء سلم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب "تيشيرت المعرض" للنجم محمود تريزيجيه.