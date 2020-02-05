لوسيسكو و جيوفينكو و فاروق بن مصطفى الأفضل في يناير بالدوري السعودي

اختار لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين الأفضل في شهر يناير . توج الروماني رزافان لوسيسكو مدرب فريق الهلال بجائزة أفضل مدرب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لشهر يناير .

بينما حصل الأيطالى سيباستيان جيوفينكو جناح الهلال السعودي علي جائزة أفضل لاعب.

واخترت اللجنة الدولي التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب السعودى على جائزة أفضل حارس مرمى، لذات الشهر.

ووقع اختيار اللجنة الفنية الخاصة بالجائزة، على الثنائي سيباستيان جيوفينكو و فاروق بن مصطفى نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي تم إعلانها سابقاً لنيل الجائزة، فيما استحق مدرب الهلال الرومانى رازفان لوسيسكو علي جائزة الأفضل وذلك بعد نجح الهلال في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة خلال الجولات من ال ١٤، ١٥، ١٦ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. أفضل لاعب.واخترت اللجنة الدولي التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب السعودى على جائزة أفضل حارس مرمى، لذات الشهر.ووقع اختيار اللجنة الفنية الخاصة بالجائزة، على الثنائي سيباستيان جيوفينكو و فاروق بن مصطفى نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي تم إعلانها سابقاً لنيل الجائزة، فيما استحق مدرب الهلال الرومانى رازفان لوسيسكو علي جائزة الأفضل وذلك بعد نجح الهلال في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة خلال الجولات من ال ١٤، ١٥، ١٦ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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