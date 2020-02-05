إيمانويل أمونيكي: صنعت تاريخي خلال مسيرتي في الزمالك

أكد إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لصفوف مصر المقاصة، انه صنع تاريخيه داخل النادي الأبيض.
وقال أمونيكي خلال خلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك في برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" حفرت
وأضاف أمونيكي، أنه لم يكن يحلم في يوماً ما باللعب لصفوف الفريق الأبيض. وتابع: " جئت للقاهرةبرفقة المنتخب النيجيري في عام 1991 واندهشت حين أبلغوني برغبة النادي في التعاقد معي".
كما أبدى أمونيكي سعادته بانطلاق قناة الزمالك، مشيراً إلى أنها ستعرف أجيال عديدة تاريخ النادي ورموزه.
الجدير بالذكر أن المقاصة أعلن عن تعيين أمونيكي مديرًا فنيًا للفريق الفيومي خلفًا لأحمد حسام ميدو لسوء النتائج.
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