نادر شوقي: شريف إكرامي لن ينتقل إلى الجونة

تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالناديالأهلي، الى نادي الجونة.
وقال نادر شوقي في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناةالنهار، ان شريف إكرامي حارس كبير ولكن أعتقد أنه تاريخه كبير على الجونة وسعره غالي على الجونة.
وتابع: "شريف إكرامي رحيله عن الأهلي لأسباب مادية واعتقد لن ينتقل للجونة"
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