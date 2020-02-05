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مدير الكرة بإنبي يكشف سر انتصارات الفريق

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كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن السر وراء التطور الفني الكبير وتخسن نتائج الفريق في المباريات الأخيرة من عمر الممتاز.
وقال عبدالناصر خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" زيادة الجرعة التدريبية

ونتظام المسابقة وإقامة المباريات في موعدها جميعها أمور تزيد من تركيز الفريق".
وأوضح:" الوحدات التدريبية الغزيرة التي يقودها المدير الفني حلمي طولان منحت لاعبي إنبي استيعاب الشق الفني والقدرة على تطبيقه في المباريات الرسمية".
وعن توقعه لدخول إنبي ضمن أنجية المربع الذهبي قال:" لن أكون مبالغ، الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة والمستويات متقاربة، فتفوز في مباراة تصعد  أو مراكز والعكس في حالة الخسارة".
وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لإدارة النادي، مشيراً إلى أن مجلس النادي البترولي يجني الاّن ثمار جهده بتوفيره جميع الامكانيات اللازمة مكن أجل إعادة الفريق لرونقه.
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