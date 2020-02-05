جمباز الشرقية الفنى يحصد ٦ ميداليات فى بطولة الجمهورية تحت ٨ سنوات

حقق فريق براعم الشرقية بطولة الجمهورية للجمباز الفني للبنات تحت ٨سنوات ليعود قطاع الجمباز إلى تألقة مره آخرى من جديد حيث أقيمت البطولة على ملاعب الصالة المغطاة للشباب والرياضة ب٦ اكتوبر، حيث حققت البطلات ٦ ميداليات.

وهم كالتالى:

جويريه هاني عبد المقصود تحت 7 سنوات "فضية" و كنزي

تامر سليم تحت 8 سنوات "فضية".و ايسل هيثم الشرقاوي تحت 7سنوات "فضة" وميرا محمود كمال تحت8 سنوات "فضية".فيما حققت اللاعبتان.رودينا محمود تحت 8 سنوات "برونزية".و ريناد عبدالله تحت 7سنوات "برونزية".يتكون الجهاز الفنى للفريق من: كريمان محمد حسنين مدير فنى.ورويدا احمد مدربة ومنه القشيشي مدربة وعفاف جلال حسين ادارى الفريقوالدكتور اسلام عادل مدير النشاط الرياضي .

فى نفس السياق قام مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة بتهنئة الابطال والجهاز الفنى على هذا الإنجاز وحثهم على المزيد من البطولات من أجل رفعة اسم نادى الشرقية فى المحافل الكبيرة على مستوى الجمهورية.