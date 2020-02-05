باريس سان جيرمان يضيف نانت إلى لائحة ضحاياه في الدوري الفرنسي

أضاف باريس سان جيرمان مضيفه نانت إلى لائحة ضحاياه بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجّل لفريق العاصمة الفرنسية كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي (29) والألماني تيلو كيرير (57) في حين وقّع النيجيري موزيس سيمون هدف نانت الوحيد (68).



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 58 نقطة معززاً صدارته للـ"ليغ 1" بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه أولمبيك مرسيليا في حين تجمّد رصيد نانت عند 32 نقطة.



وهو الفوز الرابع على التوالي والـ19 للفريق الباريسي في المسابقة المحلية منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي بينما تكبّد نانت هزيمته الحادية عشرة.



وخاض باريس سان جيرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة خصوصا البرازيليون نيمار جونيور دا سيلفا وماركينيوس وتياغو سيلفا والإسبانيان خوان برنات وأندير هيريرا إضافة إلى عبدو ديالو.



وأهدر إيكاردي فرصة افتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة داخل المنطقة منفردا فهيأها لنفسه بيمناه وسددها قوية بالقدم ذاته لكن الحارس السلوفيني الصربي الأصل دينيس بيتريتش أبعدها ببراعة (3).



وأبعد المهاجم عبد القادر بامبا كرة رأسية لبريسنل كيمبيمبي من باب المرمى إثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا (18).



ونجح باريس سان جيرمان في افتتاح التسجيل عندما توغل مبابي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة إلى دي ماريا غير المراقب فتابعها بيسراه قوية ارتطمت بقدم مواطنه إيكاردي وتابعت طريقها على يسار الحارس بيتريتش (29).



وعزز كيرير تقدم النادي الباريسي بهدف ثان بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها دي ماريا (57).



وقلص سيمون الفارق مستغلا كرة حاول كيمبيمبي تمريرها بالكعب إلى كيرير في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وتابعها على يمين الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (68).



وكاد سايمون يدرك التعادل من انفراد بيد أن نافاس أنقذ الموقف (87)، ثم أنقذ نافاس مرماه من هدف قاتل في الدقيقة الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتصديه على دفعتين لتسديدة من مسافة قريبة للبديل رينو إيمون المنفرد.





المصدر: بي إن سبورت