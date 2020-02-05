إقصاء لايبزيغ ودورتموند من ثمن نهائي كأس ألمانيا





أقصي لايبزيغ وبوروسيا دورتموند ثاني وثالث الدوري الالماني لكرة القدم تواليا، الثلاثاء من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.



وبعد ثلاثة أيام من خسارته صدارة الدوري، أقصي لايبزيغ بخسارته على أرض أينتراخت فرانكفورت 1-3.



وافتتح اينتراخت فرانكفورت التسجيل من ركلة جزاء ترجمها البرتغالي أندري سيلفا (17). وفي الشوط الثاني، قطع الصربي فيليب كوستيتش مسافة طويلة من منتصف الملعب مضيفا الهدف الثاني لفرانكفورت حامل لقب 2018 (51).



وبرغم تقليص لايبزيغ، وصيف بطل الموسم الماضي، الفارق عبر لاعب الوسط الاسباني الشاب داني أولمو، بتسديدة ارضية محكمة الى يسار الحارس (69)، سجل كوستيتش هدف التأكيد في اللحظات الاخيرة بيسارية ايضا الى يسار الحارس (90+5).



وهذه المباراة الثانية تواليا وفي غضون عشرة ايام يسقط فيها لايبزيغ على ارض فرانكفورت، بعد هزيمته في الدوري بهدفين دون رد، كان الاخير بينهما لكوستيتش ايضا في الوقت البدل عن ضائع.



وبرغم خسارة دورتموند بطل 2017 امام مضيفه فيردر بريمن صاحب المركز السادس عشر في الدوري 2-3، اصبح مهاجمه النروجي ارلينغ هالاند اول لاعب في التاريخ يسجل 8 أهداف في اول اربع مباريات له مع فريق من الدرجة الاولى.





وتخلف دورتموند بهدفي الهولندي دايفي سيلكه (16) وليوناردو بيتانكور (30).



لكن بعد حلول هالاند (19 عاما) بديلا، عادل اللاعب القادم من ريد بول سالزبورغ النمسوي مقابل عشرين مليون يورو، متابعا كرة من على خط المرمى (67).



بيد ان بريمن استعاد فارق الهدفين عبر الكوسوفي ميلوت راشيكا (70)، قبل ان يقلص الاميركي الشاب جيوفاني رينا (17 عاما) الفارق مجددا (78). واصبح رينا بعمر 17 عاما و82 يوما اصغر لاعب يسجل في مسابقة الكأس.



وأفلت شالكه من الخروج أمام هرتا برلين وتخطاه 3-2 بعد التمديد.



تقدم فريق العاصمة بهدفي باسكال كوبكي (12) والبولندي كريستوف بيونتيك (39)، ثم عادل شالكه متأخرا عبر دانيال كاليغيوري (76) والمغربي امين حاريث (82). وفي الوقت الاضافي الذي شهد طرد مدافع برلين جوردان توروناريغا، سجل البلجيكي بنيتو رامان هدف الفوز لشالكه (115).



وقلب فورتونا دوسلدورف وصيف القاع في الدرجة الاولى تأخره 1-2 على ارض كايزرسلاوترن من الدرجة الثالثة الى فوز كبير 5-2.



وسجل للفائز الغاني نانا امبوماه (9) والهولندي روفين هينينغز (49 و78) وماتياس زيمرمان (65) والنمسوي كيفن شتوغر (83)، وللخاسر كريستيان كوهلويتر (10 و39).



أما بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري، فيستقبل الاربعاء هوفنهايم. ويحمل بايرن الرقم القياسي مع 19 لقبا، مقابل 6 لبريمن و5 لكل من شالكه واينتراخت فرانكفورت.



ويخوض بايرن مباراة هوفنهايم بمعنويات عالية بعدما ارتقى الى صدارة ترتيب الدوري نهاية الاسبوع الماضي بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس 3-1، مستفيدا من تعادل لايبزيغ المتصدر السابق مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.



وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ خسارتيه المتتاليتين امام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، فاعتلى صدارة البوندسليغا التي يسعى الى التتويج بلقبها للمرة الثامنة تواليا، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ.





المصدر: فرانس برس