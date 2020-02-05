رياضة | مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق يوجه رسالة إلى إكرامي وعواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق يوجه رسالة إلى إكرامي وعواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بألا يصاب بالإحباط بسبب ابتعاده عن المباريات كما وجه نصيحة إلى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

وقال ناجي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "شريف إكرامي من الحراس المميزين ولديه القدرة على اللعب لمواسم قادمة".

وأضاف:"السيناريو الأول الأفضل لإكرامي هو أن يستمر مع الأهلي والسيناريو الثاني هو الاحتراف في مصر أو خارجها والسعودية الأفضل له".

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً:"محمد أبو جبل من الحراس الرائعين في الزمالك ومحمد عواد مازال صغيراً ولكنه حارس كبير ولا أريد أن يصاب بالإحباط لابتعاده عن المباريات".