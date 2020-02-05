رياضة | هاشتاج .. "تركي يساند جمهور الأهلي" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج .. "تركي يساند جمهور الأهلي" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتصدر هاشتاج " تركي يساند الأهلي" تريدنات موقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال الساعات الأخيرة وحتى.

جدير بالذكرأن مغرد سعودي بارز قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة كشف من خلالها عن الحالة الصحية لتركي آل الشيخ بعد توارد أنباء أثارت الشكوك حول الحالة الصحية، وأفادت بتعرضه وعكة صحي.