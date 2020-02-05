رياضة | نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. ويكشف حققة إصابته مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. ويكشف حققة إصابته مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، ووكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر عن حقيقة تجدد إصابة اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال نادر شوقي في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار، أنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلي هو من يعلن وسيحاول تجهيزه في أسرع وقت حال تجدد إصابته.

وعن مصير شراء الأهلي لبطاقة رماضن صبحي من نادي هندرسفيلد، قال شوقي :" مصير شراء اللاعب سيحدده نادي هيدرسفيلد".

يذكر أن الإعلامي عمر ربيع ياسين أكد عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "النهار"، إن رمضان صبحي خضع لأشعة جديدة وأثبتت تجدد إصابته في العضلة الخلفية.