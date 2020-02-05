رياضة | التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت الأجواء داخل جدران نادي برشلونة الاسباني، بعد تصريحات الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الرياضي الحالي للبرسا وحديثه عن أسباب الإطاحة بالمدرب الاسباني ارنستو فالفيردي، ومفاوضات النادي الكتالوني مع ليونيل ميسي لتمديد تعاقده مع الفريق في الفترة الحالية، والرد الناري من النجم الأرجنتيني على تلك التصريحات.

أبيدال يتحدث عن أسباب الإطاحة بـ"فالفيردي" من برشلونة:

أكد الفرنسي إيريك أبيدال أن اللاعبين كانوا السبب الرئيسي وراء رحيل "فالفيردي" عن تدريب فريق برشلونة خلال الفترة الماضية وقال: " كان هناك العديد من اللاعبين غير راضين عن فالفيردي، وبعض اللاعبين لم يتدربون بجدية ولم يبذلوا عرقًا في التدريبات والمباريات، بالإضافة لوجود أزمة في التواصل بين المدرب واللاعبين على المستوي الداخلي".

وأضاف: " بحس اللاعب السابق شعرت بوجود مشاكل داخلية بين المدرب و اللاعبين وعلى الفور تحدثت مع إدارة النادي وطلبت سرعة رحيل "فالفيردي" عن تدريب الفريق الكتالوني، وهو ما حدث بالفعل وتم التعاقد مع كيكي سيتين، والذي أعتقد أنه يمتلك " DNA" الفريق خاصة وأنه يلعب بالطريقة التي اعتادنا عليها داخل الكامب نو".

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كما تطرق "أبيدال" للحديث عن مفاوضات برشلونة لتمديد عقد ليونيل ميسي قائلا: " تحدثنا مع ميسي بشأن تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، وأنا متفائل بشدة لأننا لدينا أفضل لاعب في العالم"، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني سعيد داخل قلعة "كامب نو" وأنه سيتم التوصل إلي اتفاق قريب معه لتمديد تعاقده قبل نهاية الموسم الحالي.

ميسي لـ"أبيدال": عندما تتحدث عن اللاعبين يجب تحديد الأسماء!

جاء رد ليونيل ميسي على تصريحات "أبيدال" قاسيًا بعض الشيئ حيث قال النجم الأرجنتيني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" تعليقا على تصريحات السكرتير الرياضي للبرسا: " لا أحب هذه الأشياء أو التحدث في هذه الأمور بتلك الطريقة لكن يجب علي كل شخص أن يكون مسؤولا عن مهامه وقرارته".

وأكمل تصريحاته: " يعرف اللاعبين دورهم جيدًا داخل الملعب، وعندما يكون هناك تقصير نكون أول من يعترف بذلك، ولذلك يجب على إدارة النادي العناية بالقرارات التي يتخذونها، وحينما يتم الحديث عن مشكلة بين اللاعبين، يجب تحديد الأسماء، فتجاهل ذكرها يسيء إلى الجميع ويضاعف من فرص نشر الأكاذيب والقصص غير الصحيحة".