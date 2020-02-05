رياضة | عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "النهار"، إن رمضان صبحي خضع لأشعة جديدة وأثبتت تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

وتابع عمر ربيع ياسين: "اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الجاري وهناك محاولات مكثفة من أجل تجهيزه للقاء السوبر عن طريق حقن البلازما".

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في عودة رمضان صبحي للفريق في أسرع وقت ممكن للالتحاق بالمباريات الصعبة القادمة خاصة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.