رياضة | الأهلي يقترب من ضم مدافع المنصورة والقيعي يقود المفاوضات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم مدافع المنصورة والقيعي يقود المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي حاليا داخل مدينة المنصورة للتفاوض مع إدارة النادي بشأن التعاقد مع حازم هاني مدافع فريق الكرة الأول وفريق ٢٠٠١ بالنادي.

ومن المقرر أن يعقد القيعي جلسة بعد قليل مع حاتم المير رئيس نادي المنصورة وفي حضور تامر النحاس وكيل اللاعب لإنهاء الصفقة وانتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

ويشارك حازم هاني مع ربيع ياسين في منتخب ٢٠٠١ وشارك مع الفريق الأول بنادي المنصورة هذا الموسم في ١٢ مياراة من أصل ١٣ مواجهة في القسم الثاني.