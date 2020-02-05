رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 4 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تأكيد الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وهدف ريال مدريد قراره بالرحيل عن المان يونايتد نهاية الموسم الحالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- جاريث بيل يواصل أزماته مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال مستمر عن الويلزي جاريث بيل نجم الفريق وذلك بسبب أسلوبه وسلوكه في الفترة الأخيرة مما جعله يبتعد عن المشاركة مع ريال مدريد في المباريات في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة El Confidencial الإسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ليس الوحيد الذي يزعجه سلوك جاريث بيل، حيث إن مسئولي النادي منزعجون كثيراً من النجم الويلوي

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك لاعبين لا يلعبون كثيراً مثل إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز ولكنهم يعملون بجد ويستغلون الفرص التي يمنحها لهم زيدان بعكس جاريث بيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا خاض هذا الموسم 15 مباراة فقط في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين وعلاقته بزين الدين زيدان غير موجودة تقريباً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي في عام 2022 وكان وكيل أعماله قد أكد بأن النجم الويلزي سعيد في مدريد وهو لاعباً مهماً في النادي الملكي.

- بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا أخبر زملائه في مانشستر يونايتد أنه مايزال يرغب في الرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت النشرة المسائية في مانشستر أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا شارك في ست مباريات هذا الموسم بسبب إصابتين منفصلتين في الكاحل بينما لا يزال مرتبطاً بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأفادت النشرة البريطانية بأن مصدر من داخل غرفة خلع الملابس أكد أن بوجبا لن يكون موجوداً حالياً في النادي بينما يعتقد غالبية اللاعبين أن النجم الفرنسي لن يبقى وأن أصدقائه وزملائه يتفهمون موقفه.

وأشارت النشرة البريطانية إلى أن بول بوجبا كان قد أوضح في يونيو الماضي إنه ينوي خوض تجربة جديدة في حين ادعى وكيل أعماله مينو رايولا أنه بصدد صفقة انتقال لم تتحقق مؤخرًا.

وأكدت النشرة البريطانية أن مانشستر يونايتد كان قد طلب مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي للموافقة على رحيل بوجبا مما تسبب في صرف بعض الأندية الكبرى النظر عن التعاقد معه على رأسها يوفنتوس وريال مدريد.

وأوضحت النشرة البريطانية أن بوجبا وقع في آخر 18 شهراً على عقده مع وجود خيار لدى المان يونايتد بتجديد العقد حتى عام 2022 لكن إصابات الكاحل المزعجة وتراجع قيمته قد يدفع المسئولين في النادي الإنجليزي للموافقة على بيعه.

- مبابي يواصل أزماته مع باريس سان جيرمان ويرفض الاعتذار لتوخيل

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رفض الاعتذار للألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق وءلك على خلفية ما دار بينهما في المباراة الأخيرة أمام مونبلييه.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مبابي رفض الاعتذار لتوماس توخيل على الرغم من أنه اعترف أمام بعض اللاعبين بأن ردة فعله كان مبالغ بها.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يعتقد أن توخيل مازال يتعامل معه على أنه شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وقد بدأ لتوه في ممارسة رياضة كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المشكلة لم تكن خطأ مبابي بل إن توخيل حاول إيقافه أثناء خروجه من الملعب وهو ما حاول مبابي رفضه ولهذا نشب الخلاف بينهما.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أنه بعد هذا الخلاف ارتفعت التكهنات بانضمام مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل علمًا بأن عقده مع الفريق الفرنسي ينتهي في صيف 2022.

- زيدان يوافق على ضم نجم ليون

كشفت تقارير صحفية فرنسية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أعطى إدارة النادي الملكي الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع مسئولي ليون من أجل الفوز بخدمات النجم الشاب رايان شرقي.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن مصادر فرنسية أن شرقي البالغ من العمر 16 عامًا بات آخر النجوم المتوقع تألقها والتي يستعد ليون لتصديرها لكبار أوروبا في المستقبل القريب بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة على مدار السنوات الماضية أبرزهم كريم بنزيما وألكسندر لاكازيت وصامويل أوميتيتي وآخرون.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان من أشد المعجبين بالنجم الجزائري الأصل ولديه رغبة في التعاقد معه استكمالاً للسياسة المتبعة في السنوات الماضية عن طريق جذب ألمع المواهب في شتى بقاع الأرض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رايان نجح في جذب الأضواء في سبتمبر الماضي عندما هز شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عامًا ليصبح أصغر لاعب يتمكن من التسجيل في هذه المسابقة وهو يبلغ من العمر 15 عامًا و33 يومًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في وقت سابق من الموسم الحالي حصل شرقي على فرصة المشاركة مع الفريق في مباراته ضد ديجون في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بدون أهداف ليسطر اسمه في التاريخ باعتباره أول لاعب من مواليد عام 2003 يشارك في مباراة في الدوري الفرنسي، كنا أنه يعتبر كذلك ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوريات الأوروبية بعد موهوب ليفربول هارفي إيليوت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ فترة يسعى ميشال أولاس رئيس ليون لتحصين مستقبل جوهرة خط الوسط لقطع الطريق على الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابعه عن كثب في الأشهر القليلة الماضية.

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- دي ماريا يكشف تعرصه للظلم في ريال مدريد بسبب رونالدو وبيل

كشف أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد السابق أنه تعرض للظلم أثناء فترة لعبه مع ريال مدريد، حيث أنه كان لا يلعب الضربات الثابتة في ريال مدريد بسبب وجود الثنائي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية:"طوال مسيرتي كنت ألعب بجوار نجوم من الطراز الرفيع يسجلون العديد من الأهداف، لقد تعلمت الكثير طوال مسيرتي ولا أزال أتعلم".

وأضاف:"في ريال مدريد كنت ألعب الضربات الثابتة في التدريبات فقط لأن كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل يلعبونها في المباريات ولحسن حظي عندما حظيت على الفرصة هنا في باريس سان جيرمان سجلت من ضربة ثابتة".

وتابع:"أحاول طوال الوقت أن أعمل من أجل الفريق والتتويج بالبطولات في نهاية كل موسم، لو استطعت التسجيل أقوم بذلك ولو استطعت الصناعة أفعلها".

واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً:"باريس سان جيرمان مهم بالنسبة لي للغاية، لقد جئت إلى هنا وأنا في حالة سيئة بعد فترتي في مانشستر يونايتد وسأقوم بتقديم أفضل ما لدي دائمًا من أجلهم".

- نجم ريال مدريد يرفض دعوة نيمار لعيد ميلاده

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رفض دعوة مواطنه نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان للإحتفال بعيد ميلاده.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن نيمار قام بدعوة فينيسيوس لحضور حفل عيد ميلاده بالأمس ولكن فينيسيوس رفض الدعوة.

وأكد البرنامج الإسباني أن فينيسيوس رفض الذهاب إلى باريس وحضور حفل عيد ميلاد نيمار إحتراماً لريال مدريد وأيضاً من أجل أن يستعد لمواجهة ريال سوسيداد يوم الخميس المقبل في بطولة كأس ملك إسبانيا.

- عاجل.. الكشف عن ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلنت تقارير إعلامية إسبانية، عن الملعب الذي سيقوم بإستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر له يوم السبت الموافق 18 أبريل 2020، حيث ما زالت البطولة في دور الثمانية.

أشارت المعلومات الواردة من البرنامج الإسباني الشهير "التشيرنجيتو"، إلى أن نهائي كأس ملك إسبانيا، سيقام هذا الموسم على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

وتم إجراء بعض التعديلات على النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويأتي على رأسها لعب مباراة واحدة فقط وصولاً إلى الدور نصف النهائي الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب.

ونجح ثمانية فرق من التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وهم: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، فياريال، فالنسيا، ريال سوسيداد، غرناطة، ديبورتيفو ميرانديس

والجدير بالذكر أن، مباريات الدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ستنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتي يوم الخميس المقبل.

- غياب 4 لاعبين عن تدريبات ريال مدريد استعدادا لريال سوسيداد

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب 4 لاعبين من تدريبات الميرنجي مساء اليوم، ضمن استعدادت الميرنجي لمواجهة ريال سوسيداد، يوم الخميس المقبل، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في المقرر إقامته على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، أن التدريبات شهدت غياب كلاً من: لوكاس فاسكيز، وداني كارفخال، والبرازيلي كاسيميرو، وماريانو دياز.

وأوضح ريال مدريد أن ماركو أسينسيو يواصل عملية تعافيه من الإصابة بالعمل على العشب منفردًا، وبدأت الجلسة بالعمل البدني، ثم تدريبات الاستحواذ والضغط والتكتيكات، ولعب مباريات في أبعادة صغيرة.

كما أكد على معاناة داني كارفخال من كدمة في الكاحل، بعدما تعرض لها في ديربي مدريد، بينما يعاني كاسيميرو من الإنفلونزا، في حين لم يتم الكشف عن حالة ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 49 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط.

- قبل مواجهة ريال مدريد أمام سوسيداد.. لاعب الملكي المعار يؤكد قدرة فريقه على الفوز

تحدث نجم ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف فريق ريال سوسيداد عن فرص فريقه فى مواجهة المرينجي يوم الخميس القادم ضمن مباريات كأس ملك إسبانيا.

وقال مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد والمعار لصفوف ريال سوسيداد خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية انه يسعي للظهور بشكل جيد أمام الملكي فى ربع نهائي كأس الملك.

وصرح أوديجارد، قائلاً :"نريد أن نفعل شيئًا مميزًا هذا الموسم، ونتطلع لهذه المواجهة امام ريال مدريد، وأعتقد أنها ستكون صعبة، لكننا قادرون على إيذاء أي فريق".

وأضاف : "لقد أثبتنا أننا لدينا المستوى لننافس أقوي وأكبر الأندية وسأخوض هذه المباراة بشكل جيد، وحريص على الظهور بقوة أمام ريال مدريد ".

وأعرب اوديجارد عن سعادته باللعب فى صفوف ريال سوسيداد، قائلاً :" عقدي مع سوسيداد لمدة عامين.. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا".