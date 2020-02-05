رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020: ميسي ينقلب على إدارة برشلونة ويفتح النار على الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020: ميسي ينقلب على إدارة برشلونة ويفتح النار على الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 4 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار توابع فوز فريق برشلونة على ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الاسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 4 - 2 - 2020 :-

- تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع بديل عثمان ديمبيلي

قال فرانسيس أغيلار الصحفي في "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي أبيدال الذي تم تجديد الثقة بدأ التحرك من أجل التوقيع مع مهاجم بديل لكل من ديمبيلي وسواريز مع الاستفادة من الغياب الطويل للاعب الفرنسي، وتنص لوائح الاتحاد الإسباني، أنه في حالة تعرض لاعب لإصابة طويلة الامد يحق لناديه التعاقد مع لاعب بديل خلال 15 يوم.

- أبيدال يكشف حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة

كشف ايريك ابيدال السكرتير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني عن حقيقة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وقال ‏ابيدال في تصريحات صحفية : "لقد تحدثنا مع ميسي والفكرة هي ان نزيد مدة عقده، وبالنسبة لي انا مُتفائل لأنه لدينا افضل لاعب في العالم".

- نهاية موسم نجم برشلونة كارثة في الكامب نو

أشارت تقارير إسبانية حسب الماركا، إن موسم عثمان ديمبلي مع برشلونة قد انتهى بشكل نهائي خاصة بعد إعلان البارسا إصابة اللاعب بشكل رسمي، ويعاني عُثمان ديمبلي من تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وفي الساعات القادمة سيتم تحديد العلاج الذي سوف يتبعه من اجل عودته.

- غياب 324 يوم.. 8 إصابات جعلت ديمبلي "اللاعب الزجاجي" مع البارسا

تعرض اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني لإصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وأكد البارسا على غيابه لفترة طويلة عن صفوف الفريق، وأصبح يُشبه ديمبلي باللاعب الزجاجي في البارسا، حيث تعد هذة هي الإصابة التاسعه له مع برشلونة خلال موسمين ونصف فقط مع الفريق الكتالوني.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع إصابات عثمان ديمبلي ومدة غيابه عن الفريق خلالها.

- 2017/18 | 106 يوم.

- 2017/18 | 26 يوم.

- 2018/19 | 18 يوم.

- 2018/19 | 26 يوم

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- 2018/19 | 42 يوم.

- 2019/20 | 34 يوم.

- 2019/20 | 3 ايام.

- 2019/20 | 70 يوم.

- عقدة كيكي سيتين تهدد برشلونة في سان ماميس

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" إلى إن كيكي ستين مدرب البارسا حاليا لم يخرج منتصراً من ملعب بلباو سان ماميس طوال مسيرته التدريبية، حيث لعب مع أتليتك بلباو في السان ماميس وهو يُدرب ريال بيتيس ولاس بالماس، ولكنه تلقى ثلاث خسائر وتعادل وحيد هي محصلة ستين في سان ماميس.

- برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة سيطلق منصة Barça Tv + التي ستقدم محتوى يخص النادي في الفترة القادمة، وتابعت الصحيفة المقربة من البارسا أن المنصة الجديدة سيقدم من خلالها مقابلات صحفية وملخصات المباريات، هذه المنصة ستطلق قبل الصيف.

- تصريحات مثيرة من أبيدال

قال أكد إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، أن المفاوضات بين النادي وليونيل ميسي من أجل تجديد عقد الأخير، تجري في الوقت الراهن. وأضاف أعتقد أن ميسي يشعر بالسعادة هنا، النجم الأرجنتيني يقدم أفضل مستوياته ويواصل تحطيم الأرقام القياسية، أما مهمتنا فتكمن في جعله أكثر سعادة، من أجل مساعدة برشلونة.

وأكمل :"لعديد من اللاعبين لم يشعروا بالرضا عن فالفيردي، البعض منهم لم يتدرب بجدية".

- ميسي يفتح النار على أبيدال

رد ليونيل ميسي على تصريحات أبيدال قائلًا :"بصراحة لا أحبذ الحديث عن هذه الأمور، لكن الجميع يجب أن يبدو مسؤولاً عن قراراته الخاصة، يعرف اللاعبون دورهم جيداً داخل الملعب، ونحن أول من يعترف بالأخطاء عند ارتكابها ".

وتابع: " المسؤولون في عالم الرياضة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم وتبعات القرارات المتخذة، حينما يتم الحديث عن مشكلة بين اللاعبين، يجب تحديد الأسماء، فتجاهل ذكرها يسيء إلى الجميع ويضاعف من فرص نشر الأكاذيب ".

- حقيقة إجبار كيكي سيتين على إشراك فاتي في تشكيلة برشلونة الرسمية

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم إن وجود أنسو فاتي في التشكيلة لا علاقة له بخصوص أن شقيق ميسي هو وكيله، وتابعت: "فاتي اكتسب المشاركة بيده ولكنه متفاهم مع الأسطورة بشكل جميل جداً ويتحدثان نفس اللغة وهذا ما ساعد الاسطورة بإيجاد حليف كبير في خط الهجوم مثل اللاعب الصغير".