رياضة | لاعب وسط المنصورة الشاب يقترب من الأهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وسط المنصورة الشاب يقترب من الأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب النادى الأهلى من ضم لاعب وسط المنصورة الشاب حازم هانى أحد لاعبى الفريق الأول بنادى المنصورة وفريق مواليد ٢٠٠١ بالنادى.

وعلم "الخليج 365 الرياضى" أن مفاوضات تجرى حاليا بالمنصورة بتواجد عدلى القيعى ممثلا عن النادى الأهلى من أجل التفاوض على إنضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

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وكان اللاعب قد إنضم خلال الموسم الحالى للفريق الأول بنادى المنصورة وشارك معه بمباريات القسم الثانى ولفت الأنظار بأداؤه المتميز.

وكان اللاعب قد إنضم سابقا لتجمع منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠١ بقيادة ربيع ياسين للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا الماضية قبل أن يتم إستدعاؤه قبل أيام قليلة لينضم مجددا لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠١ إستعدادا للمشاركة بكأس العرب بالسعودية.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة عقب الإتفاق على تفاصيل التعاقد من جانب ممثلى الناديين.