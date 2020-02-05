رياضة | بنى سويف جاهز لموقعة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف جاهز لموقعة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تجهيزاته الفنية المكثفة استعدادا لمواجهة مضيفه المنيا الرياضى بملعبه بالجولة الرابعة عشر .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي استغل فترة توقف البطولة فى أداء التدريبات اليومية بجانب التدريب البدنى بصالة الجيم بمقر النادى ، بجانب خوض لقاء ودى أمام سيراميكا كليوباترا والذى انتهى بفوز بنى سويف بنتيجة 1/2 وذلك فى إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقان بملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة ونجح فى إحراز اهداف بنى سويف الثنائى كريم اشرف وطه نادى .

واطمئن المدير الفنى لبنى سويف على جاهزية العديد من اللاعبين وهم محمد عبد الستار محمود عاطف ومحمد عبد الجواد وعاطف محمود ومحمد ميخا وهارزن اسماعيل .

كما ساد الارتياح أروقة الفريق خاصة بعد عودة الثنائى كريم اشرف وطه نادى للتهديف .

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وكان بنى سويف قد نجح فى الفوز أمام المنيا بالدور الاول بهدفين نظيفين فيما نجح فى الفوز بمواجهة كاس مصر برباعية نظيفة .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف بالجولة الثالثة عشر أمام ضيفه سوهاج الرياضى عن طريق الوافد الجديد محمود عبد العاطى من ركلة جزاء .

وضم بنى سويف ثلاث لاعبين بفترة الانتقالات الشتوية حيث ضم محمد اشرف قادما من الترسانة وأحمد العباسي قادما من بيلا ومحمود عبد العاطى قادما من الرجاء .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وابو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومح ابوالسعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 27 نقطة فيما يحتل المنيا المركز التاسع برصيد 15 نقطة .