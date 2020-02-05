الامارات | «دبي كايت سيرف» تنطلق السبت في جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي كايت سيرف» تنطلق السبت في جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في شاطئ نسناس بجميرا، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019- 2020.

ووضعت اللجنة المنظمة للحدث كل التحوطات في حالة حدوث أي طارئ يتعلق بحالة البحر وسرعات الرياح، وذلك بإقامة المنافسات، إن لم تستكمل، في اليوم التالي (الأحد) في فترة بعد الظهيرة، وأخطرت المشاركين بالأمر عبر كراسة الشروط واللوائح الخاصة بالمنافسات.