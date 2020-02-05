الامارات | محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تحديات رموز اللقايا من هجن أبناء القبائل، في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، بنادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كما تابع السباقات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز بعد نهاية الشوط الثامن.

وفازت «العزرة»، المملوكة لحمد العامري، بلقب كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح، بعدما سجلت زمن 7:14:7 دقائق، ليفوز العامري بجائزة قدرها 1.5 مليون درهم، بينما حصل على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم حمد راشد الكتبي، الذي قاد «مستقيم» في صدارة المطايا المشاركة في الشوط الثاني بزمن 7:14:6 دقائق.

وحصدت «مغادرة»، المملوكة لبيشان محمد العجمي، من السعودية، على كأس ولي عهد دبي للقايا البكار (إنتاج)، بعد أن انفردت بصدارة الشوط الثالث، مسجلة 7:14:4 دقائق، بينما كانت بندقية الشوط الرابع للقايا الجعدان للإنتاج من نصيب «راهي» بشعار ناصر حمد الخيلي، الذي وصل إلى خط النهاية في توقيت 7:15:1 دقائق.

من جهة أخرى، تنافس أكثر من 1600 مطية تنحدر من سلالات مميزة في عالم سباقات الأصالة خلال الفترة الصباحية، التي شهدت إقامة 22 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت الأشواط الـ12 الأولى لهجن الإنتاج. وكانت جائزة المركز الأول فيها سيارة فاخرة (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى 10 أشواط نقدية.

ونجحت «طلة»، المملوكة لعبدالرحمن سيف العرياني، في الحصول على صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات (إنتاج)، وذلك بتوقيت 7:24:7 دقائق. وهيمنت «شواهين» المملوكة لعبدالله طالب المري على المركز الأول في الشوط الرئيس للقايا البكار المهجنات (إنتاج)، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن 7:25:3 دقائق.

وكسب «غازي»، المملوك لحمد معيوف الدرعي، قمة الجعدان في شوط المحليات الثالث بتوقيت 7:24:4 دقائق. وحسم «مشاكل»، المملوك لراشد علي النعيمي، الصدارة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، بقطعه مسافة السباق في توقيت 7:23:6 دقائق، أما أفضل توقيت فكان من نصيب «مياسة»، المملوكة لمظفر محمد العامري، التي حسمت صدارة الشوط التاسع للقايا البكار المحليات للإنتاج بعد أن حققت 7:22:7 دقائق.

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• فازت «العزرة» لحمد العامري بلقب اللقايا البكار المفتوح، وبجائزة 1.5 مليون درهم.

• حصل حمد راشد الكتبي على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة مليون درهم.

من منافسات اليوم:

- 33 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، بواقع 16 شوطاً للأولى و17 شوطاً للثانية، ما بين المحليات والمهجنات.

- خصصت جوائز نقدية لجميع الأشواط.

- 17 سيارة فاخرة مخصصة لأصحاب المراكز الأولى في الأشواط المسائية.

- ستكون هجن الإنتاج، لأصحاب السمو الشيوخ، حاضرة من خلال الأشواط الأربعة الأخيرة من الفترة المسائية، بواقع شوط للبكار المحليات وآخر للمهجنات (إنتاج)، وشوط للجعدان المحليات للإنتاج، وآخر للمحليات.