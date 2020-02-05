الامارات | كرونسلاف: مشكلة النصر الوحيدة عدم إحراز الأهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: مشكلة النصر الوحيدة عدم إحراز الأهداف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، إن «مشكلة الفريق الوحيدة في الفترة الأخيرة عدم إحراز الأهداف»، قائلاً في المؤتمر الصحافي الذي جرى بمقر النادي أمس، وقبل لقاء الظفرة في الجولة 16 لدوري الخليج العربي غداً: «إحصاءات المباريات الثلاث الماضية، تؤكد أن النصر قام بـ58 محاولة هجومية، لكنه لم يسجل منها، ما يؤكد أن الفريق يلعب لكن لا يسجل». وأكمل: «لقاء الظفرة بالغ الأهمية للفريق لاستعادة نغمة الانتصارات»، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى في تصحيح الوضع هي صناعة الفرص، مؤكداً أن النصر لديه من لاعبين قادرين على التهديف.
واختتم حديثه بالقول: «الظفرة يمر بظروف النصر نفسها، ما سيجعل المباراة صعبة على الطرفين، ويجب أن يكون هناك تركيز كبير من اللاعبين، من أجل العودة للانتصارات».
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