الامارات | غوران: مواجهة الفجيرة مفتاح البقاء لخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: مواجهة الفجيرة مفتاح البقاء لخورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الفريق الاول لنادي خورفكان الصربي غوران إن مباراة الفجيرة بعد غد ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي مهمة للغاية للفريق، واصفا إياها بـ«مفتاح تحقيق الفريق للبقاء في الدوري».
وأكد غوران لـ«الامارات اليوم»: الفجيرة فريق قوي، والمباراة بغاية الاهمية كونها ديربي الجارين ونقاطها ذات قيمة عالية، لذلك سنلعب بالاسلوب الذي تستحقه المباراة. وقال أيضا: سنفتقد احد اللاعبين المهمين بسبب تراكم الانذارات، وسنحتاج للعب بتكتيك مختلف عن المباراتين السابقتين. وأضاف مدرب خورفكان: جميع المباريات صعبة ومهمة وقوية، سواء كانت على ملعبنا أو في ملعب المنافسين، لاننا بحاجة لكل نقطة، وسنسعى للعب بالتركيز المطلوب نظرا لأهمية هذه المباراة.
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