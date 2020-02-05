الامارات | 10 نتائج «لم يتوقعها أحد» في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نتائج «لم يتوقعها أحد» في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توالت المفاجآت في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبالتحديد في الجولات الأخيرة، التي شهدت انتفاضة الصغار في وجه الكبار، في إطار تمسكهم بالبقاء بين المحترفين. ونجح الفجيرة في إيقاف قطار شباب الأهلي السريع المنطلق نحو محطة التتويج باللقب، وذاق خورفكان طعم الانتصار الأول له في البطولة على حساب الشارقة «بطل الدوري»، وأفسد بني ياس على النصر فرحته بكأس الخليج العربي.

للإطلاع على أبرز المفاجآت والنتائج غير المتوقعة التي شهدتها الجولات الـ15 المنقضية، يرجى الضغط على هذا الرابط.