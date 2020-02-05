الامارات | قمتان تحدّدان خريطة طريق «الدرع» في الجولة الـ 16

شكرا لقرائتكم خبر عن قمتان تحدّدان خريطة طريق «الدرع» في الجولة الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، التي تقام غداً وبعد غد، قمتين من العيار الثقيل، قد تسهمان بشكل كبير في تحديد طريق الدرع، وشكل المنافسة على لقب الدوري.

ويستضيف فريق العين، الشارقة في مباراة قوية وثأرية، وفي كلاسيكو تاريخي يبحث فيه «الزعيم» تعويض خسارته بالدور الأول من البطولة، كما سيكون شباب الأهلي في اختبار قوي أمام نجوم الجزيرة، الذي تعرّض للعديد من الانتكاسات هذا الموسم بالهزائم المستمرّة.

وتعدّ الجولة مفترق طرق بالنسبة لشباب الأهلي، إذ إن فوزه على الجزيرة سيرفع الفارق إلى 12 نقطة مع أصدقاء عموري، وهو ما يبعد الأخير أيضاً عن مركز الوصيف، الذي سيكون مفتوحاً للصراع عليه، في الكلاسيكو بين العين والشارقة. وسيجد رباعي المقدمة نفسه في صراع مباشر ضد بعضه بعضاً، حيث ستلعب هذه الجولة دوراً مهماً في تحديد ملامح الصراع على الدرع، الذي بات أقرب إلى شباب الأهلي، بعد أن وسّع الفارق حالياً مع أقرب ثلاثي المطادرة إلى تسع نقاط، لأن رصيد الشارقة والعين والجزيرة 27 نقطة.

وتعتبر مثل هذه المواجهات الفيصل في تحديد قدرة أي فريق على الفوز والاستمرار حتى النهاية، خصوصاً بعد تدعيم الصفوف، واستفادة العين والوصل والوحدة من تجنيس الثلاثي كايو كانيدو، وفابيو ليما وسبستيان تيغالي، إذ سيكون بإمكان العين اللعب بخمسة لاعبين أجانب واثنين مقيمين أيضاً.

وفي مواجهة صعبة أخرى لا تقل أهمية، يستضيف الوحدة الذي حقق أربعة انتصارات متتالية، فريق بني ياس، الذي بدوره حقق الفوز في ثلاث مواجهات متتالية، وسبق له أن فاز على الوحدة في الدور الأول في مباراة قوية، ما سيجعل صاحب الأرض يبحث عن الثأر في هذه الجولة. وفي مواجهة أخرى، يستضيف الظفرة فريق النصر الجريح، الذي حصل على نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات.

كما يبحث أيضاً الوصل عن الثأر من عجمان، وهو يستضيفه في هذه الجولة، بعد أن كان قد فاز عليه ذهاباً، كما يرغب «الفهود» في العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة القاسية أمام العين بخماسية. ويعرف الوصل أن فريق عجمان من الفرق التي يصعب التعامل معها، خصوصاً بعد الفوز على النصر في الجولة الماضية.

وفي خورفكان يسعى صاحب الأرض إلى استمرار النتائج الإيجابية، وسيكون أمام اختبار صعب حين يواجه الفجيرة، وإذا نجح في تحقيق الفوز سيؤكد رغبته في البقاء، والحال نفسها تنطبق على اتحاد كلباء مع حتا في مباراة قوية أيضاً في صراع الهروب من خطر الهبوط.

مفارقات في المواجهات المقبلة:

العين والشارقة والجزيرة لكل فريق 27 نقطة، وستكون الجولة 16 فاصلة في صراع الوصافة بينها.

مواجهات ثأرية منتظرة للعين أمام الشارقة، وللوصل في لقاء عجمان، وكذلك للوحدة أمام بني ياس.

«العميد» في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيكون مطالباً بـ«النصر» على الظفرة، بعد أن غاب عنه في آخر ثلاث مباريات.

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مواجهتان ترسمان ملامح الصراع في القاع، حين يلتقي خورفكان مع الفجيرة، وكلباء مع حتا.

مباريات الجولة 16

- الخميس

اتحاد كلباء - حتا

شباب الأهلي - الجزيرة

الوحدة - بني ياس

الظفرة - النصر

- الجمعة

العين - الشارقة

خورفكان - الفجيرة

الوصل - عجمان

شباب الأهلي يهدّد الجزيرة بفارق 12 نقطة، في حال فاز عليه في قمة الجولة غداً.