الامارات | «الفروسية» ترفع حصاد الإمارات إلى 4 ذهبيات في «الألعاب العربية للسيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفروسية» ترفع حصاد الإمارات إلى 4 ذهبيات في «الألعاب العربية للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لاعبات الإمارات التألق في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بعد أن رفعن، أمس، حصاد الإمارات من الميداليات الملوّنة في ثاني أيام البطولة، المقامة حالياً في ضيافة الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 الجاري، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية.

وأهدت لعبة الفروسية الإمارات ذهبيتين جديدتين لترتفع غلة الإمارات من المعدن الأصفر إلى أربع. وجاء ذلك بحصد فارسات نادي الشارقة لرياضة المرأة ذهبية الفرق، ثم استكملت بحلول فارستي أكاديمية فاطمة بنت مبارك، قنا الهاشمي وخولة الهاملي في المركزين الأول والثاني في الشوط الترحيبي «كلاس 1» في قفز الحواجز أيضاً. واستمر التألق الإماراتي من خلال المسابقة ذاتها، وإنما في الشوط الرئيس «كلاس 2» بحصد نادية تريم للميدالية الفضية.

أيضاً وفي لعبة الكاراتيه، حصل فريق الإمارات المكون من اللاعبات: حوراء العجمي وأليازية إسماعيل وفاطمة خصيف وسارة العامري، على فضية فرق «الكوميتيه»، قبل أن تشهد المسابقة ذاتها في فرق «الكاتا» حلول لاعبات الإمارات بالمركز الثالث، وحصولهن على الميدالية البرونزية عبر فريق ضم سلامة جاسم، وهدى أحمد، وحميدة حاحي، قبل أن يسدل الستار بنيل لاعبة القوس والسهم فاطمة البلوشي برونزية منافسات القوس الأولمبي.

وبرصيد أمس، رفعت لاعبات الإمارات غلتهن إلى أربع فضيات، وخمس برونزيات، بجانب الذهبيات الأربع.

يذكر أن فريق الشارقة الحائز ذهب قفز الحواجز، تكوّن من شيماء الهاملي على متن الجواد «دونت ووري»، وميثاء الهاجري على متن الجواد «ألاسكا»، والفارسة إيمان المهيري على متن الجواد «دوويكار»، والفارسة نادية تريم على متن الجواد «أسكاريا». وقد تمكّن من اعتلاء قائمة الترتيب العام بإجمالي أربعة أخطاء، وبمعدل زمن بلغ 72 ثانية و64 جزءاً من الثانية، متفوقاً على الفريق السعودي الحائز المرتبة الثانية، ثم الأردني الحاصل على الميدالية البرونزية.

أما في الكاراتيه، فقد فشلت لاعبات الإمارات في تكرار إنجازهن وتقلد الذهب بالصورة ذاتها التي حققنها في الفردي، أول من أمس، بعد أن سجلت منافسات الفرق، اكتفاء لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الثاني في «الكوميتيه» بخسارتهن النهائي أمام لاعبات بنك الأهلي المصري بواقع «1-2».

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وفي «الكاتا» اكتفت لاعبات الإمارات بحصد البرونزية، عقب الخسارة في النصف نهائي أمام لاعبات السعودية بواقع «22.01» مقابل «20.01».

هيمنة عراقية على «القوس»

سجلت منافسات القوس والسهم بفئتيها القوس الأولمبي والقوس المركب، هيمنة الشقيقتين العراقيتين رند وفاطمة المشهداني، على ذهبيتي المسابقتين، في تأكيد جديد لتألقهما على الساحة العالمية، خصوصاً أن اللاعبتين سبق لهما ضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وشهدت أولى المنافسات (القوس الأولمبي) حصول رامية الإمارات فاطمة محمد البلوشي على برونزية هذه المسابقة بإجمالي 500 نقطة، في مسابقة شهدت حسم لقبها لمصلحة العراقية رند المشهداني التي سجلت إجمالي 550 نقطة، فيما ذهب المركز الثاني للرامية البحرينية مريم النجم برصيد 524 نقطة.

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ميدالية في رصيد الإمارات بعد يومين فقط من منافسات دورة الألعاب العربية للسيدات، بواقع 4 ذهبيات ومثلها فضيات وكذلك 5 برونزيات.