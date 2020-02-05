الامارات | «إكس يوغا دبي» ينطلق 21 الجاري في «كايت بيتش»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكس يوغا دبي» ينطلق 21 الجاري في «كايت بيتش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام مهرجان «إكس يوغا دبي» بدعم من دبي القابضة في نسخته الرابعة يومي 21 و22 الجاري، على شاطئ كايت بيتش.

وقال بيان صحافي: «من المتوقع أن يستقطب المهرجان هذا العام 20 ألف شخص من عشاق اليوغا، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم، للمشاركة على مدى يومين في الجلسات التدريبية والحوارية وورش العمل وجلسات التأمل المجانية الشاملة، وسيشهد المهرجان جلسة افتتاحية بمشاركة نجمة سينما وتلفزيون بوليوود، وعارضة الازياء إيشا غوبتا، التي ستترأس الجلسة الافتتاحية للمهرجان، ومن المتوقع أن ينضم إليها 2000 من عشاق اليوغا».

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ويضم المهرجان نخبة من أشهر خبراء اليوغا، مثل خبيرة مغامرات اليوغا الأسترالية سجانا إليز، التي تركز في جلساتها على تحقيق التواصل بين الذهن والجسد.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أميت كوشال: «يأتي دعمنا لمهرجان إكس يوغا دبي في إطار التزامنا باستقطاب الأحداث والفعاليات المهمة التي تعزز رفاه سكان دبي، وترتقي بأسلوب حياتهم، وتستقطب آلاف المشاركين والنجوم من المشاهير العالميين سنوياً».