شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق وأنصار الكرة الإفريقية والعربية صوب القاهرة عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة من مساء اليوم الأربعاء لمعرفة ما ستسفر عنه نتيجة قرعة ربع نهائى مسابقتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في نسختهما الجارية 2019-2020.

وجاء تصنيف الأندية الثمانية المتأهلة لربع نهائى دورى الأبطال، بوجود النجم الساحلى والترجى التونسيين وصن داونز الحنوب إفريقى ومازيمبى الكونغولى في المستوى الأول، وكل من الأهلى والزمالك بطلى مصر، والثنائى المغربى الرجاء والوداد في المستوى الثانى.

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ويترقب أنصار الأهلى أحد ممثلى مصر في دورى الأبطال المنافس المحتمل للفريق الأحمر بعد حلوله ثانياً في مجموعته وانتظار مواجهة أحد الثلاثى الذي تصدر المجموعات الثلاثة الأخرى، مازيمبى الكونغولى وصن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى.

ويتطلع عشاق الأهلى لمواجهة أمام صن داونز بدافع الثأر بعد الخماسية القاسية والهزيمة الكارثية التي نالها الفريق على يد نظيره الجنوب إفريقى في النسخة الماضية، كذلك مواجهة الترجى التونسى، الذي حقق لقب النسخة قبل الماضية على حساب الأهلى بعد «ريمونتادا» تاريخية في موقعة رادس.

أما الزمالك الممثل الآخر لمصر في دورى الأبطال فلا يختلف وضعه كثيراً عن الأهلى، حيث جاء برفقته في التصنيف الثانى وينتظر مواجهة أحد بطلى تونس الترجى أو النجم الساحلى، كذلك صن دوانز الجنوب إفريقى، والذى يسعى الفارس الأبيض لرد اعتباره أمامه بعدما نجح الفريق الأصفر في التتويج على حسابه بلقب دورى الأبطال في نسخة 2016، في الوقت الذي تفضل خلاله جماهير الزمالك مواجهة أمام النجم الساحلى واعتباره الأضعف مقارنةً بالثلاثى المحتمل مواجهته في ربع النهائى. وبالنسبة لقرعة الكونفيدرالية، فيحل بيراميدز بطل مصر في المستوى الأول برفقة كل من حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين وحوريا كوناكرى الغينى، وينتظر مواجهة أمام واحد من الثلاثى إنيمبا النيجيرى وزاناكو الزامبى والنصر الليبى في مهمة أسهل بعض الشىء من المصرى البورسعيدى الممثل الثانى لمصر في هذه المرحلة بالكونفيدرالية، والذى يترقب مواجهة أحد الثلاثى نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين أو حوريا الغينى، بعدما حل المصرى ثانياً في مجموعته بمرحلة المجموعات خلف بيراميدز المتصدر، حيث أوقعتهما قرعة المجموعات سوياً في مجموعة واحدة.