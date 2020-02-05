شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن عودة الانتصارات المحلية، يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها عند السابعة والنصف مساء اليوم «الأربعاء» على استاد القاهرة الدولى.

يدخل المارد الأبيض المباراة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة، فيما يدخل حرس الحدود المواجهة فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويسعى الزمالك، بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، إلى حصد نقاط المباراة لتعويض التعثر فى المباراة الأخيرة فى بطولة الدورى امام وادى دجلة فى المباراة التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وهو ما عرقل زحف الزمالك نحو المنافسة على قمة الدورى وأدى إلى اتساع الفراق مع غريمه التقليدى الأهلى.

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ولم يستعد الزمالك للمباراة بشكل جيد، نظرا لضيق الوقت، حيث وصلت البعثة من أنجولا فجر أمس الأول الاثنين، بعد خوض المباراة الختامية فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أمام أول أغسطس والتى انتهت بالتعادل السلبى، ، كما تأكدت عودة أشرف بن شرقى، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به قبل مباراة مازيمبى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، وستكون مشاركته فى مباراة اليوم وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

فيما شارك فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية، أمس، وخاض اللاعب المران بشكل طبيعى بعد غيابه عن تدريب أمس الأول بإذن من الجهاز الفنى، وأصبح اللاعب جاهزا لمباراة اليوم، فيما حصل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية، أمس، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على منح اللاعب راحة من المران فى ظل غيابه عن مواجهة حرس الحدود لحصوله على ثلاثة إنذارات.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط، طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو «أشرف بن شرقى»، وفى الهجوم، عمر السعيد.

وعلى الجانب الآخر، يأمل طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء، تساعده على التقدم عدة مراكز فى جدول الترتيب، كما عكف العشرى، خلال الأيام الماضية على تحفيظ لاعبيه كيفية مواجهة لاعبى الزمالك، وغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأبيض، بالإضافة إلى الرقابة اللصيقة على لاعبى الخط الأمامى للمنافس للحد من خطورتهم، وطالب لاعبيه بغلق المساحات أمام لاعبى الأبيض، والاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق أحمد شرويدة ومحمد عبداللطيف جريندو.