شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة أحمد فتحى غدًا أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد فتحى، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، لاختبار طبى، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام بيراميدز، غداً الخميس.

وتعرض فتحى للإصابة فى الكاحل، خلال الفترة المنقضية، غاب على إثرها عن المشاركة مع الأهلى، أمام الهلال السودانى، فى الجولة الأخيرة التى أقيمت بينهما فى السودان.

ويعول فايلر على عودة فتحى الكثير خلال المواجهة المقبلة، خصوصاً أن فتحى يتمتع بخبرات كبيرة فى التعامل مع المباريات الصعبة، فضلاً عن امتلاكه القدرتين البدنية والفنية، التى تؤهله ليكون من الأوراق الرابحة للفريق فى أى مباراة، وفقاً للرؤية الفنية لرينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والذى يولى فتحى اهتماماً كبيراً منذ توليه المهمة الفنية، لقناعته بمستواه المتميز، سواء فى التدريبات أو المباريات التى شارك خلالها.

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فيما خضع ياسر إبراهيم لبعض التدريبات العلاجية، فى صالة الجيمانيزوم، لتخليصه من بعض الآلام التى داهمته عقب المشاركة أمام الهلال السودانى.

وحرص الجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر، على دراسة بيراميدز بالفيديو، خلال الأيام المنقضية، من خلال مشاهدة عدد من مباريات بيراميدز فى الدورى، ومن بينها مواجهاته أمام أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيرى، وإف سى نواذيبو الموريتانى، لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى عقد فيه رينيه فايلر جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على بيراميدز، ومواصلة المسيرة الناجحة، وتحقيق العلامة الكاملة، بالفوز بجميع مباريات الدورى.

وركز فايلر، خلال المران الأخير، على تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة الأخيرة، أمام الهلال السودانى، وخصوصاً الخاصة بالتمركز الدفاعى، والذى أدى لاهتزاز شباك الفريق، فى الجزء الأخير من المباراة.

من ناحية أخرى، أعد الجهاز الفنى كشف المكافآت الخاص بصعود الفريق لدور الثمانية، لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، بعد تخطى عقبة الهلال، وينتظر أن يتم صرف المكافآت خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات، سواء فى الدورى أو البطولة المحلية.