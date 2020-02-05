شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الأزمة المالية في المصري.. ومعسكر بالعين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، أزمة مالية حادة بسبب نقص السيولة فى خزينة النادى تهدد صرف مستحقات للأجهزة الفنية واللاعبين ونفقات معسكر الفريق وغيرها من الأمور المالية التى يحتاجها النادى، ما دفع الإدارة للبحث عن حلول عاجلة لتوفير سيولة مالية من المستحقات المتأخرة للنادى لدى الشركة الراعية، والتى تبلغ قرابة 60 مليون جنيه، وكثفت الإدارة من اتصالاتها بالمسؤولين فى الشركة لتدبير جزء من المتأخرات لحل الأزمة المالية للنادى، فيما ينتظر الجهاز الفنى للفريق، بقيادة إيهاب جلال، قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقررة اليوم الأربعاء، لتحديد ملامح البرنامج التدريبى للفريق خلال الفترة المقبلة، بناء على نتيجة القرعة ومواعيد المباريات.

وصعد المصرى لدور الـ8 بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، برفقة متصدر المجموعة بيراميدز صاحب الـ 15 نقطة.

من ناحية أخرى، يدخل الفريق معسكرا مغلقا، اليوم، بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة طنطا، غدا الخميس، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد عودة الفريق أمس من نيجيريا وتعادله مع مضيفه إينوجو رينجرز النيجيرى، 1-1 فى الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، ببطولة الكونفيدرالية، وينتظر أن يعقد جلال جلسة مع اللاعبين لشرح خطة مواجهة طنطا.