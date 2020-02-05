شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند مُرشح لأولى جوائزه في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، فى وضع نفسه سريعًا ضمن قائمة المرشحين لجوائز الدورى الألمانى هذا الموسم.
وأعلن الموقع الرسمى للبوندسليجا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد فى المسابقة عن شهر يناير الماضى. وجاء هالاند، المنضم حديثًا لدورتموند، ضمن القائمة رفقة موسى ديابى، لاعب باير ليفركوزن، وكريستوفر نكونو من لايبزيج.
وسرعان ما خطف هالاند، البالغ 19 عامًا، الأنظار بعد مشاركته فى 3 مباريات فقط بقميص أسود الفيستيفال، سجل خلالها 7 أهداف، رغم ظهوره فى أول مباراتين كبديل.
وتعاقد دورتموند مع هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوى مقابل 20 مليون يورو، حيث شهد صراع العديد من الأندية لخطف اللاعب الذى اختار فى نهاية المطاف خوض تجربة مع دورتموند فى الدورى الألمانى.
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