شكرا لقرائتكم خبر عن خطة من اليابان لتجنب «كورونا» في أوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، أن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية المقبلة.

وقال آبى، أمام لجنة برلمانية، «سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما فى ذلك اللجنة الأوليمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأوليمبية».

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وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأوليمبية اليابانية، إن منظمى الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون فى إلغائها. وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضى فى وفاة 361 شخصا فى الصين حتى الآن، كما تسبب فى قلق واسع النطاق حول العالم. وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس المقبل.

من جهته، كان الاتحاد الصينى لكرة القدم قرر تجميد نشاط كرة القدم فى الصين لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد خلال الأيام الماضية، وأعلن الاتحاد الصينى فى بيان رسمى تأجيل مباريات الدورى الصينى بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية.

وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد الصينى لكرة القدم، أنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية فى وقت لاحق، مع الأخذ فى الاعتبار كل التدابير الأمنية والصحية. وكان من المقرر انطلاق الدورى الصينى فى 22 فبراير المقبل، على أن ينتهى فى 31 أكتوبر لعام 2020.

من جهة أخرى، كانت مباراة كأس السوبر الصينى بين بطلى الدورى والكأس محددا لها يوم 15 فبراير، قبل أن يصدر قرار التأجيل لأجل غير مسمى.