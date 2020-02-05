شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يعود لصدارة التصنيف العالمي لـ«التنس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش، من جديد إلى صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، على حساب النجم الإسبانى رافاييل نادال، وذلك عقب التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وظل النجم السويسرى المخضرم روجر فيدرر فى المركز الثالث بالتصنيف، بينما صعد النمساوى دومينيك ثيم، الذى خسر أمام ديوكوفيتش فى النهائى، من المركز الخامس إلى الرابع.

واستعاد ديوكوفيتش الصدارة، التى خسرها لصالح نادال فى الرابع من نوفمبر الماضى، ليحتل المركز الأول فى التصنيف العالمى.

ودخل البلجيكى ديفيد جوفين المراكز العشرة الأولى بالتصنيف، بينما خرج منها الإسبانى روبرتو باوتيستا أجوت، حيث تراجع من المركز التاسع إلى الثالث عشر.

فى نفس السياق، عقد نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش، العزم على حصد العدد الأكبر من ألقاب البطولات الكبرى بين أقرانه، قبل إنهاء مسيرته فى الملاعب.

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وحصد ديوكوفيتش لقبه رقم 17 فى البطولات الكبرى، عندما هزم منافسه النمساوى دومينيك ثيم، وفاز بلقبه الثامن فى بطولة أستراليا المفتوحة فى ملاعب ملبورن بارك.

وقال نوفاك «سعيد للغاية بوجودى بين أكثر اللاعبين تتويجا فى البطولات الكبرى فى هذه المرحلة من مسيرتى المهنية. وهذا هو أهم شيء على المستوى الاحترافى».

وأضاف «ترعرعت فى صربيا، فى وقت شهدت فيه عدة حروب خلال التسعينيات. كانت فترة صعبة عندما فرض حظر على بلادى وكنا نضطر للوقوف طويلا فى صفوف للحصول على الخبز والحليب والماء وبعض ضرورات الحياة».

وتابع «هذه كانت بداياتى الأولى.. حقيقة أننى جئت حرفيا من الصفر ونشأت وسط ظروف حياتية صعبة مع أسرتى ومع مواطنى بلادى».

ونوه «العودة بذكرياتى إلى هذه الأمور وتذكير نفسى ببدايتى دائما يمثل إلهاما بالنسبة لى ويدفعنى للمحاولة بصورة أكثر قوة».

وشدد «ربما كان هذا أحد أسباب نجاحى فى الحصول على دفعة إضافية أو على قوة ذهنية مطلوبة لتجاوز التحديات».