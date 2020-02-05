الظهور الأول لتركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على متابعتهما لحالته الصحية.



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كما وجه المستشار تركي آل الشيخ، خلال مقطع فيديو له فى أول ظهور بعد تعرضه لوعكة صحية، الشكر إلى كل المسؤولين في هيئة الترفيه، والوطن العربي الذين سألوا عنه خلال فترة مرضه.

وطمأن المستشار تركي آل الشيخ، العالم العربي على صحته، متابعا: "وحشتني المملكة العربية السعودية وشكرا ليكم وسأعود قريبا".