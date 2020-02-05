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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابيدال: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
أكد السكرتير الفني لفريق برشلونة الإسباني اريك أبيدال ان الفريق الكتالوني سيتوصل لاتفاق لتمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.
وخلال تصريحات مع صحيفة سبورت الإسبانية، قال ابيدال: "يمكن أن يقول ميسي إنه سيبقى ولكن هناك أشياء يجب التفاوض بشأنها في عقده".
وأضاف: "نحن نتحدث عن عقد لعامين أو ثلاثة، والفكرة هي أن يوقع ميسي على عقد لعدة سنوات بدلاً من عقد لعام واحد يجدد سنويًا".
واختتم: "أنا متفائل، لدينا أفضل لاعب في العالم ويجب ألا نفقده، يجب أن نكون متفائلين، أعتقد أن ميسي سعيد هنا، إنه يستمتع بوظيفته، إنه يظهر أفضل مستوياته، وهو يحطم الأرقام القياسية، سنحاول القيام بذلك بشكل جيد وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع ليو، إنه يعلم أن برشلونة بحاجة إليه".
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