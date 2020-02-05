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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابيدال: لم یكن ھناك أي عرض لـ تشافي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
تحدث السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني إريك أبيدال عن حقيقة تقديم عرضًا لتشافي هيرنانديز مدرب السد لتولي مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني قبل التعاقد مع المدرب الحالي كيكي سيتيين.
ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات ابيدال التي اتت على الشكل التالي: "لم یكن ھناك أي عرض لتشافي، إذا كان لدیه عرضًا، اسمح له بإظھاره، في الجلسة الأولى التي أجریناھا، استمع لنا تشافي وفي الجلسة الثانية كان علیه أن یخبرنا بخطته، ما خرج في الصحافة كان أشیاء سیاسیة أكثر منھا ریاضیة، وأنا لا أمارس السیاسة، أنا فقط أتحدث عن كرة القدم، أنا مھتم بالتحدث عن طریقة عمل مدرب".
وأضاف: "لست منزعجًا مما قيل، لقد قمت بعملي، مكثت مع اثنین من المدربین الآخرین ولم یسرب أي شيء، وإذا حدث تسريب، كان علي أن أفعل نفس الشيء لأنھا وظیفتي، من المستحیل التوقیع مع مدرب دون التحدث إلیه".
واختتم: "تشافي لیس لدیه الكثیر من الخبرة، صحیح أنه أبن من أبناء النادي، لكن من الضروري معرفة كیف یعمل وخطته التكتیكیة التي یجب القیام بھا، النادي اختار كیكي سیتیين لمدة عامین ونحن واثقون فيه للغایة، والباب سیكون مفتوحًا دائمًا لتشافي، ولا أعرف ما إذا كنت سأكون ھنا وقتها، لكن برشلونة یفتح الباب دائمًا له".
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