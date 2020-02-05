شكرا لقرائتكم الغندور مداعباً أمونيكي:" سرقت هدفي في شباك بطل الجزائر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال الغندور لإيمونيكي:" سرقت هدف غالي لي بعد أن راوغت دفاع فريق مولودية الجزائر في دوري الأبطال عام 1993". ورد إيمانويل إيمونكي ضاحكاً:" كان لا بد أن أسرقه في ظل منافستي على لقب الهداف". Advertisements وحل أمونيكي ضيفاً على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي". ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

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