شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي يروي كواليس رحلة احترافه في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف خلال حلوه ضيفاً على الاعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" لعبت مع لويس فيجو النجم البرتغالي في برشلونة".
وأشار النجم النيجيري الذي لعب لصفوف الزمالك مطلع لاتسعينات أن الاصابة اللعينة هي من حرمته من مواصلة مشواره مع برشلونة الاسباني.
ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمانويل أمونيكي يروي كواليس رحلة احترافه في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.