شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي يروي كواليس رحلة احترافه في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال حلوه ضيفاً على الاعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" لعبت مع لويس فيجو النجم البرتغالي في برشلونة". Advertisements وأشار النجم النيجيري الذي لعب لصفوف الزمالك مطلع لاتسعينات أن الاصابة اللعينة هي من حرمته من مواصلة مشواره مع برشلونة الاسباني. ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

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