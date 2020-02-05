شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي يقبل دعوة مرتضى منصور للتكريم الجمعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال أمونيكي الذي حل ضيفاً على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي": "سعيد للغاية بهذه الدعوة وأقبلها بالطبع، وسأقوم بتنسيق الموعد مع رئيس النادي لظروف عملي مع المقاصة ومهمتي الصعبة مع الفريق الفيومي". Advertisements ولعب إيمانويل لصفوف الزمالك على مدار 3 مواسم وتألق بشدة خلالهم مع النادي الأبيض. ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

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