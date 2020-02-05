شكرا لقرائتكم أمونيكي: محمد صلاح لا ينافسه أحد وألوم على الزمالك لعدم اكتشافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة: "ألوم كثيراً على الزمالك لعدم ضمه حينما كان بصفوف المقاولون العرب". Advertisements وتغزل إيمونيكي في صلاح قائلاً: "هو على القمة ولاعب لا ينافسه أحد في الكرة العالمية". ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

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