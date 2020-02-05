حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود ، غداً الاربعاء فى الدورى الممتاز ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد ، وعمرو عايد حكماً رابعاً .

ويواجه الزمالك حرس الحدود، فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المباراة لتحسين مركزه فى جدول ترتيب المسابقة بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود ، والتى استبعد منها محمود عبد الرازق شيكابالا والكونغولى كاسونجو والتونسى فرجانى ساسى ومحمود جنش.

وتضم القائمة:

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محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم.

وحصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادى استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى.