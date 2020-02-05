شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي عن تفويت مباراة الزمالك:" أنا مدرب محترف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال نبيل محمود لإيمونيكي: "أتمنى لك التوفيق في مهمتك مع المقاصة ولكن ليس أمام الزمالك". Advertisements ورد أمونيكي: "بالطبع لا،، أنا مدرب محترف وسألعب جميع أمام الأندية من أجل الفوز". ويستضيف برنامج زملكاوي ايمانويل إيمانويكي نجم الزمالك الأسبق في حلقة تاريخية فور توليه مهمة المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

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